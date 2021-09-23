В Раде скандировали «Лукашенко» во время принятия закона об олигархах

Депутаты Рады кричали «Диктатура» и «Лукашенко» при принятии скандального законопроекта

Депутаты Верховной Рады скандировали «Диктатура!» и «Лукашенко!» во время принятия скандального законопроекта об олигархах. Об этом сообщает «КП — Украина».

Члены фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Николай Княжицкий протестовали против того, что в Раде не стали рассматривать поданные поправки к документу. Они подошли к креслу первого вице-спикера Руслана Стефанчука и начали кричать «Лукашенко!»

«Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко», — отреагировал со смехом Стефанчук.

Ранее депутата Евгения Шевченко исключили из правящей партии «Слуга народа» после самовольной поездки к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Украинский парламентарий назвал своих бывших однопартийцев «соросятами».

23 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. За документ проголосовали 279 депутатов, подавляющее большинство из них представляют «Слугу народа».

Законопроект внес в парламент 1 июля президент Владимир Зеленский. Согласно документу, олигарх — это человек, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов.

Оппозиция утверждает, что Совет национальной безопасности и обороны получит внесудебное право решать, кого следует признавать олигархом, а власть сможет установить неограниченный контроль за политической жизнью страны.