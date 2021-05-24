Украинского депутата исключили из правящей партии за встречу с Лукашенко

Депутата Верховной Рады Украины Евгения Шевченко исключили из правящей партии «Слуга народа» из-за самовольного визита к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в конце апреля. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Парламентарий назвал своих бывших однопартийцев «соросятами» и сравнил ситуацию с отстранением от должности экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. «Я же говорил, что буду следующим», — написал Шевченко, добавив, что «пойдет своим путем».

Встреча Лукашенко и Шевченко состоялась в Минске 20 апреля. На ней депутат признался в любви украинцев к белорусам и заявил, что эти народы являются друг другу «самыми близкими». Он заверил, что опирается в своих суждениях на социологические исследования и пояснил, что речь идет не об этнических украинцах, а «большой политической нации». В ответ на это белорусский президент заявил, что считает Шевченко «не простым депутатом», а одним из немногих сторонников укрепления отношений между Киевом и Минском.

Позже глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия пообещал отправить Шевченко на фронт и назвал поведение депутата неприемлемым. Он подчеркнул, что визит парламентария в Минск не был согласован с партией и руководством страны.

Шевченко неоднократно попадал в скандалы из-за своих резких высказываний и скандальных поступков. В частности, депутат предлагал выйти членам Госдумы на «пацанские разборки», устраивал подпольные вечеринки и в разгар пандемии отдыхал в одном из самых дорогих отелей ОАЭ.