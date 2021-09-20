Киев потребовал освободить осужденного в Белоруссии украинца

Министерство иностранных дел Украины потребовало освободить гражданина страны Михаила Ференца, получившего в Белоруссии три года колонии за участие в акциях протеста. Об этом сообщает портал «Гордон».

Украинца осудили по статьям «Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «Организация осквернения сооружений и порчи имущества». Он семь месяцев провел в изоляторе временного содержания в Минске. Киев подчеркнул, что правозащитный центр «Весна» признал Ференца политзаключенным.

«Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска», — заявили в МИД.

Отношения Украины и Белоруссии испортились в 2020 году. Киев просил выдать задержанных под Минском бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но они вернулись в Россию. Украина не признала результаты президентских выборов в Белоруссии и решила официально называть Александра Лукашенко по имени, без указания должности.