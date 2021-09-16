Украинца захотели посадить на четыре года за «протестные рисунки» в Минске

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование и передал в суд материалы уголовного дела против 32-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в размещении «протестных рисунков» и граффити во время массовых акций осенью 2020 года. Об этом пишет портал Zerkalo.

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По данным силовиков, украинец «с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов» изготовил трафареты в форме таракана и «Погони» (герб Белоруссии с 1991 по 1995 год — прим. «Ленты.ру») и с помощью кистей и аэрозольных баллончиков украшал ими здания на массовых мероприятиях.

Следствие утверждает, что мужчина лично оставил на стенах 27 изображений, чем «помешал работе» семи частных предприятий и грубо нарушил общественный порядок. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса: об организации и участии в беспорядках, осквернении зданий «циничными надписями» и соучастии в преступлении. По этим статьям украинцу грозит четыре года колонии.

Ранее в Белоруссии приговорили к семи суткам ареста предпринимателя, который заснял происшествие с детскими батутами в парке аттракционов. Суд счел, что в его видеоролике содержится информация, которая попадает под закон об экстремистской деятельности. На кадрах было запечатлено, как незакрепленные надувные конструкции уносит порывами ветра.