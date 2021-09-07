В Белоруссии захотели посадить рэпера за песню про Лукашенко

Суд Добрушского района Белоруссии приступил к рассмотрению дела 22-летнего музыканта Евгения Петрова, которого обвиняют в записи «оскорбительной» песни про президента страны Александра Лукашенко. Об этом пишет портал «Гомельская весна».

По данным портала, после начала массовых протестов в августе 2020 года рэпер написал трек под названием «Лукашенко, уходи». Белорусские силовики и судебные эксперты сочли запись оскорбительной. Вскоре за ее распространение другой белорус получил один год колонии.

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«Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатами в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров...» — объяснил Петров. Молодой человек подчеркнул, что не видит в своем творчестве ничего оскорбительного, а обвинение желает посадить его по политическим мотивам.

Отмечается, что правоохранители долгое время не могли разыскать Петрова. Они создали фейковый аккаунт в соцсетях от имени молодой девушки и попросили его о встрече, чтобы «написать песню под заказ». По ходатайству прокуратуры дело музыканта рассматривается в закрытом режиме. Ему грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее в Белоруссии приговорили к семи суткам ареста предпринимателя, который заснял происшествие с детскими батутами в парке аттракционов. Суд счел, что в его видеоролике содержится информация, которая попадает под закон об экстремистской деятельности. На кадрах было запечатлено, как незакрепленные надувные конструкции уносит порывами ветра.