В Белоруссии учителя посадили за показ видео «Конституция ушла в проституцию»

Учителя истории в Белоруссии посадили за показ видео с «клеветой» в адрес Лукашенко

В Сморгонской области Белоруссии арестовали бывшего учителя истории и обществоведения Андрея Петровского за показ ученикам видеоролика, содержащего экстремистский символ. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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По данным организации, уголовное дело по статье Уголовного кодекса Белоруссии о клевете в адрес президента на преподавателя завели после того, как один из учеников, который является сыном местного чиновника, переслал в семейный чат видео. Сразу после этого Петровского уволили и начали расследование.

Согласно версии обвинения, 12 марта 2021 года, накануне Дня Конституции, на уроке обществоведения учитель продемонстрировал ученикам 11 класса видеоролик под названием «Конституция ушла в проституцию!», в котором фигурировало высказывание «кровавый диктатор», негативно оценивающее президента страны Александра Лукашенко.

В ходе следствия Петровский свою вину не признал. За «клевету» в адрес Лукашенко суд приговорил его к 1,5 годам колонии строго режима.

26 июля генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что за последний год было возбуждено более 4,2 тысячи уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. По его словам, в суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых победу в очередной раз одержал Лукашенко. Это вылилось в массовые акции протеста, в ходе которых несколько человек погибло, многие были ранены. Впоследствии за участие в митингах людей сажали в тюрьму. В отношении врачей, учителей и многих общественных деятелей начались политические репрессии.