Украина прокомментировала обстрел белорусского погранзнака

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) прокомментировала информацию об обстреле белорусского пограничного знака, сообщает издание «Корреспондент».

Поврежденный погранзнак обнаружили украинские пограничники и сразу сообщили об этом белорусским коллегам, заявил официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко. Судя по повреждениям, стреляли из охотничьего ружья, отметил он.

«Характер местности — болотисто-кустарниковая — делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено», — продолжил Демченко.

Однако рядом находится водный канал, и нарушители могли передвигаться на лодке, добавил представитель ГПСУ.

Он подчеркнул, что белорусская сторона не предъявляла никаких претензий или обвинений в адрес украинских пограничников.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что пограничный знак обстреляли с территории Украины.