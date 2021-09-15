Украина прокомментировала обстрел белорусского погранзнака

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) прокомментировала информацию об обстреле белорусского пограничного знака, сообщает издание «Корреспондент».
Поврежденный погранзнак обнаружили украинские пограничники и сразу сообщили об этом белорусским коллегам, заявил официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко. Судя по повреждениям, стреляли из охотничьего ружья, отметил он.
«Характер местности — болотисто-кустарниковая — делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено», — продолжил Демченко.
Однако рядом находится водный канал, и нарушители могли передвигаться на лодке, добавил представитель ГПСУ.
Он подчеркнул, что белорусская сторона не предъявляла никаких претензий или обвинений в адрес украинских пограничников.
Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что пограничный знак обстреляли с территории Украины.