Белорусскую границу обстреляли с территории Украины

Белорусские пограничники заявили об обстреле своего погранзнака с территории Украины

На белорусско-украинской границе обстреляли погранзнак. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

Отмечается, что инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. Осматривая знак, пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения столба и щитка с изображением белорусского герба.

В ГПК предположили, что пробоины на знаке появились после попадания в него дроби из охотничьего ружья. «Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство», — заключили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал подготовиться к отражению военной угрозы и со стороны Украины. По его словам, страну «начинают подогревать» с юга, что, в свою очередь, вызывает необходимость разместить на белорусско-украинской границе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.