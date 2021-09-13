Лукашенко рассказал о военной угрозе со стороны Украины

Белоруссию «начинают подогревать» с юга. Об этом президент республики Александр Лукашенко рассказал во время посещения Обуз-Лесновского полигона под Барановичами, пишет БЕЛТА.

Он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия полностью перекрыла зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 весь периметр на западном направлении.

При этом глава государства подчеркнул, что стране необходимо быть готовой к отражению военной угрозы и со стороны Украины. По его словам, для этого властям республики предстоит разместить на белорусско-украинской границе ЗРК С-400.

Ранее стало известно, что президенты Белоруссии и России согласовали перечень российского вооружения, которое до 2025 года будет поставлено белорусской армии. Лукашенко заявил, что Минск закупит у Москвы оружие более чем на миллиард долларов.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский высказался о вероятной полномасштабной войны с Россией. По его мнению, подобный риск обусловлен пропастью между народами двух стран, которая образовалась ввиду «агрессивных» действий Кремля. Он также добавил, что вооруженное столкновение двух государств станет самой большой ошибкой Москвы.