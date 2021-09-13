Украина провела учения на границе с Белоруссией

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в Волынской области, неподалеку от границы с Белоруссией. Об этом областное управление ведомства сообщает на своей странице в Facebook.

Согласно легенде учений, группа условных диверсантов планировала устроить взрывы на Ровенской атомной электростанции, однако не смогла проникнуть на территорию АЭС и была вынуждена спасаться бегством. Перед силовиками стояла задача поймать разделившихся на две группы «злоумышленников», пока те не доберутся до украинско-белорусской границы.

В ходе маневров спецназовцам удалось задержать часть «диверсантов» вблизи пункта пропуска «Прикладники», а остальных — возле заброшенного оборонительного сооружения в лесу. В СБУ отметили, что участники учений «успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз».

Ранее главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный анонсировал проведение в стране совместных со странами НАТО военных учений «Объединенные усилия — 2021». Он подчеркнул, что это станет симметричным ответом на российско-белорусские учения «Запад-2021», которые, по его мнению, являются фактором агрессии и угрожают национальной безопасности Украины и стран Европейского союза.