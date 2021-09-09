Рейтинг Лукашенко на Украине упал почти в два раза

Опрос: рейтинг Лукашенко среди украинцев за два года упал почти в два раза

Около 59 процентов граждан Украины негативно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса по оценке деятельности международных политиков, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Положительно к белорусскому лидеру относятся 34 процента опрошенных. При этом, как отмечается в отчете, рейтинг Лукашенко за год упал с 45 процентов до 34 процентов, а за два года — почти вдвое, с 67 до 34 процентов. Хуже всего украинский народ относится к президенту России Владимиру Путину. Согласно опросу, негативно его деятельность оценил 81 процент респондентов, положительно — 15 процентов.

Вместе с тем лидерами симпатий украинских граждан среди мировых политиков стали канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден. Их положительно оценили 73 процента и 64 процента соответственно, негативно — 19 процентов в обоих случаях. На третьем месте находится президент Франции Эммануэль Макрон, деятельность которого положительно оценили 57 процентов украинцев, отрицательно — 19 процентов.

Отношения Украины и Белоруссии значительно ухудшились летом 2020 года. Украина, в частности, просила белорусов выдать задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе на стороне ополченцев, но те, несмотря на данные Лукашенко обещания, в итоге вернулись в Россию.

Также на отношения повлияли жестокие действия Лукашенко по подавлению массовых акций протеста по итогам президентских выборов в Белоруссии. Тогда Киев не признал результаты выборов и заявил, что приостанавливает контакты с соседом и будет официально называть Лукашенко по имени, без указания должности.