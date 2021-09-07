Стало известно число готовых поддержать Зеленского на выборах украинцев

Опрос показал, что около 30 процентов украинцев готовы вновь проголосовать за Зеленского

Около 31,1 процента украинцев готовы проголосовать за действующего президента страны Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным агентства, данный показатель отображает долю тех опрошенных, кто точно примет участие в голосовании и уже определился с выбором. Также стало известно, что второе место по электоральным симпатиям занял пятый президент Украины Петр Порошенко — 13,3 процента всех опрошенных; на третьей строчке находится глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 10,9 процента. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко переместилась на четвертое место — 9,2 процента.

В рейтинге доверия первое место также занял Зеленский, которому доверяют 50 процентов украинских граждан. Конкуренцию ему составил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков — 29 процентов. Лидером недоверия стала Тимошенко, которой не доверяют 72 процента. Порошенко в антирейтинге занимает второе место — ему не доверяет 71 процент граждан.

Если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, наибольшее число голосов получили бы президентская партия «Слуга народа» и политическая сила Порошенко «Европейская солидарность»: за них готовы проголосовать 25,8 процента и 14,1 процента соответственно. На третьем месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4 процента.

В опросе с 2 по 4 сентября приняли участие 2500 респондентов. Исследование проводилось методом телефонных интервью.

В конце июля сообщалось, что около 27,7 процента украинцев готовы поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Зеленского на грядущих выборах главы государства. На втором месте по электоральным симпатиям был Порошенко, на третьем — Тимошенко.