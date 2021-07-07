Названы шансы Зеленского на новых президентских выборах

Социологи назвали шансы президента Украины Владимира Зеленского на победу на новых президентских выборах. Об этом сообщает портал «Гордон».

Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего и New Image Marketing Group, если бы первый тур выборов состоялся в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 30 процентов украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте — бывший президент Петр Порошенко, его готовы поддержать 14 процентов опрошенных. Далее идут сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (13 процентов) и экс-премьер Юлия Тимошенко (11 процентов).

При этом во втором туре Зеленский победил бы любого из конкурентов, набрав более 65 процентов.

Ранее сообщалось, что, согласно соцопросам, украинцы оценивают второй год президентства Владимира Зеленского хуже, чем первый.