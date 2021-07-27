Названа доля готовых поддержать Зеленского на выборах украинцев

Около 27,7 процента украинцев готовы поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Зеленского на грядущих выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Этот показатель отображает долю тех опрошенных, кто точно примет участие в голосовании и уже определился с с выбором. Второе место по электоральным симпатиям занял пятый президент Украины Петр Порошенко — 13,4 процента всех опрошенных; на третьей строчке находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко — 11,4 процента. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко оказался лишь на пятом месте в этом списке — 10,1 процента украинцев.

В аналогичном порядке указанные кандидаты расположились в рейтинге доверия граждан. Зеленскому доверяют 45 процентов жителей страны, Тимошенко — 31 процент и Бойко — 25 процентов. При этом, недоверие этим политикам высказали 52, 68 и 57 процентов украинцев соответственно.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи украинцев старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось методом телефонных интервью в период с 25 по 27 июля.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего и New Image Marketing Group, если бы первый тур выборов состоялся в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 30 процентов украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

