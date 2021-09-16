Зеленского обвинили в разграблении Украины

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что «План трансформации Украины» президента страны Владимира Зеленского, который он представил в ходе визита в США, включает в себя коррупционные проекты. Они противоречат национальным интересам республики, подчеркивается на сайте ОПЗЖ.

Отмечается, что в плане Зеленского для трансформации Украины содержится около 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Однако источником бюджета для их реализации указан государственный бюджет страны, что Киев до сих пор не опроверг.

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По мнению представителей партии, «презентованный с помпой план» является «совершенно неподъемной, бредовой и утопической инициативой», поэтому ОПЗЖ обвинили Зеленского в разграблении Украины. В заявлении оппозиционеров отмечается, что инвесторы США оставили без внимания «навязчивую рекламу распродажи» Украины, потому что в плане отсутствуют экономическое обоснование, расчеты и ожидаемый итог предлагаемых действий.

Ранее стало известно, что офис президента Украины не смог предоставить копию «Плана трансформации Украины» на соответствующий запрос. В ведомстве заявили, что «в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует».

1 сентября Зеленский представил «План трансформации Украины», в котором заключены главные цели и задачи будущего Украины. Мероприятие прошло в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.