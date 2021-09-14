На Украине «потеряли» представленный Зеленским в США план трансформации страны

Офис президента Украины не смог предоставить копию «Плана трансформации Украины», который Владимир Зеленский презентовал в ходе рабочей поездки в США. Об этом сообщает издание «Українськi Новини», которое направило соответствующий запрос в офис главы государства.

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По информации источника, с содержанием плана по превращению Украины «в форпост безопасности и цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб» не удастся ознакомиться, потому что в офисе президента такой документ официально не зарегистрирован.

«На ваш запрос с просьбой предоставить копию "Плана трансформации Украины" сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», — растерянно ответили в офисе Зеленского по поводу обнародования документа.

1 сентября Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Мероприятие состоялось в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. По словам Зеленского, в план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.

Украинский лидер отметил, что реализация целей по развитию человеческого капитала, «озеленению» украинской экономики и защиты энергобезопасности страны будет финансироваться как из госбюджета, так и за счет привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.