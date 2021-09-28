В Раде объяснили отсутствие диктаторства на Украине

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство «не приживается», и тому уже есть примеры. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то», — отметил он. При этом он заявил, что на Украине не отсутствует диктаторство, и оно возможно в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается.

«Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать», — сказал Разумков.

Ранее бывший министр экономики Виктор Суслов заявил, что экономику Украины ждет тяжелый кризис. По его словам, прежде всего кризис коснется электроэнергетики и теплоснабжения, а следующая зима для Украины будет «очень тяжелой». Связано это будет с тем, что Евросоюз нуждается в дополнительных объемах газа из России. Чтобы окупить инвестиции в трубопровод «Северный поток-2», считает он.

