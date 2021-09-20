Украине предрекли новый майдан в 2022 году

На Украине рост антиправительственных настроений при падении рейтинга президента Владимира Зеленского может спровоцировать новые протесты в начале 2022 года. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости.

Если на митинги выйдет не менее 50 тысяч человек, защищать офис президента будет некому, поэтому не стоит ждать «зеленого антимайдана», считает Бортник. У Зеленского «нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», отметил эксперт.

В ближайшее время волнений ждать не стоит, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом. Митинги могут начаться в феврале-марте следующего года, когда граждане Украины столкнутся с увеличением платежей за ЖКУ и новым витком кризиса в Донбассе, предрек Бортник.

Ранее в Херсонской области задержали бывшего сотрудника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве, подозреваемого в убийствах и причинении вреда протестующим на Евромайдане в 2014 году.