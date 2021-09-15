Украине посоветовали оставить иллюзии о победе в войне с Россией

Политолог Бортник заявил, что у Украины нет шансов победить в войне с Россией

Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш».

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По его совету, Украине пора оставить иллюзии о возможных боевых триумфах и рационально подходить к построению своего внешнеполитического курса. Эксперт пояснил, что, несмотря на осознание Киевом необходимости войны, она должна быть направлена на достижение более выгодных условий мира и укрепление украинской дипломатии.

«Мы можем победить в войне Россию? Мы что, идиоты? У нас нет шансов», — заключил Бортник, добавив, что это скорее привет к распаду украинской государственности.

10 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. Он подчеркнул, что эта война станет самой большой ошибкой Кремля.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил, что Вооруженные силы Украины обладают достаточными резервами для захвата Донбасса, если такой приказ поступит от главнокомандующего войсками.