Бывший глава СБУ раскрыл сценарий войны Украины с Россией

Украинские власти полагают, что в случае войны с Россией страна будет атакована по трем направлениям и «зажата в клещи». Об этом заявил бывший глава Совета безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Семашко в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, учитывая отсутствие у Киева реальных союзников в войне с Россией, украинская армия должна быть «глубоко эшелонированной». В данном случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут распределяться не на границах, а вглубь страны, благодаря чему российская армия при прорыве на границе будет постоянно сталкиваться с образованными ВСУ резервными рубежами обороны.

При этом, отметил генерал, украинским властям не стоит питать иллюзий по поводу способностей подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Украины, которые на порядок уступают российским. «Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона, и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных — это неправда», — сказал Семашко, раскрывая возможный военный сценарий.

10 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. Он подчеркнул, что эта война станет самой большой ошибкой Кремля.

На его слова незамедлительно отреагировали в Госдуме. Председатель Вячеслав Володин сказал, что такие слова украинского президента вызывают удивление. По его мнению, «становится очевидным, что проблем у наших братьев будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ». Глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова Зеленского о войне с Россией «отголосками КВН».