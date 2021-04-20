Бывший глава СБУ призвал отказаться от иллюзий в отношении Запада

Противостояние на востоке Украине в некоторой мере отвечает интересам стран Запада, однако воевать на чьей-либо стороне они не будут. В этом конфликте Киев может рассчитывать только на себя. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава СБУ, бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко, его слова передает РИА Новости.

«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России. (...) За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», — призвал генерал, отметив, что Запад не знает, как разрешить конфликт.

19 апреля прошли переговоры «нормандской четверки» с участием России, Украины, Франции и Германии. Сторонам не удалось согласовать конкретные меры деэскалации, а Москва обвинила Киев в безрезультатности диалога.

Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.