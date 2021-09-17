На Украине подсчитали потери от войны в Донбассе

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш» заявил, что в результате войны в Донбассе Украина потеряла около 450 миллиардов долларов. Его слова приводит «Политнавигатор».

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? Радикальная зачистка. Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?

Политолог заявил, что в Киеве готовятся презентовать большое исследование, которое проводилось более полутора года. В этом исследовании подробно подсчитали общую стоимость войны в Донбассе: природные ресурсы; люди; экономическое развитие; транзит; разрушенные строения; как частные, так и государственные; инфраструктура. Эксперт подчеркнул, что за семь лет войны Украина потеряла сотни миллиардов долларов.

«Оценили цену человеческой жизни по методологии ФБР, которая есть. Я вам скажу, что наша страна в результате войны на Донбассе потеряла в диапазоне от 350 до 450 миллиардов долларов. По сравнению с этим 80 миллиардов гривен, которые мы не доплатили социальных услуг — это просто копейки. Средняя сумма 400 миллиардов долларов», — резюмировал Бортник.

Ранее сообщалось, что глава украинской военно-гражданской администрации города Счастье Александр Дунец был ранен во время минометного обстрела со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Чиновник получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму.