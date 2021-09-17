На Украине подсчитали потери от войны в Донбассе

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш» заявил, что в результате войны в Донбассе Украина потеряла около 450 миллиардов долларов. Его слова приводит «Политнавигатор».
Политолог заявил, что в Киеве готовятся презентовать большое исследование, которое проводилось более полутора года. В этом исследовании подробно подсчитали общую стоимость войны в Донбассе: природные ресурсы; люди; экономическое развитие; транзит; разрушенные строения; как частные, так и государственные; инфраструктура. Эксперт подчеркнул, что за семь лет войны Украина потеряла сотни миллиардов долларов.
«Оценили цену человеческой жизни по методологии ФБР, которая есть. Я вам скажу, что наша страна в результате войны на Донбассе потеряла в диапазоне от 350 до 450 миллиардов долларов. По сравнению с этим 80 миллиардов гривен, которые мы не доплатили социальных услуг — это просто копейки. Средняя сумма 400 миллиардов долларов», — резюмировал Бортник.
Ранее сообщалось, что глава украинской военно-гражданской администрации города Счастье Александр Дунец был ранен во время минометного обстрела со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Чиновник получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму.