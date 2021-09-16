ОБСЕ зафиксировала наибольшее число погибших жителей Донбасса с начала перемирия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в августе зафиксировала наибольшее число погибших мирных жителей Донбасса с начала перемирия. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен, передает «Интерфакс-Украина».

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По словам Киннунена, ситуация на линии соприкосновения остается нестабильной. В первые две недели сентября наблюдалось в среднем 273 нарушения режима прекращения огня в день — примерно на 30 процентов больше, чем в августе.

«Я особенно сожалею о росте числа жертв среди гражданского населения. Это 11 человек в августе месяце, что является самым большим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года», — сказал спецпредставитель.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.

В июле 2021 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала войны в Донбассе погибли 13,2-13,4 тысячи человек, в том числе почти 4 тысячи гражданских лиц. При этом если в 2014 году мирные жители составляли треть всех погибших, то в 2019-2021 годах — 4-5 процентов.