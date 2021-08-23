Киевляне напомнили России о погибших в Донбассе украинцах

Жители Киева провели акцию у посольства России в память о погибших в Донбассе

Жители Киева устроили акцию у здания посольства России на Украине, приуроченную к празднованию Дня государственного флага. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По данным источника, организатором мероприятия выступает аналитический центр «Политика». Собравшиеся установили у здания 150 флагов флагов в память о гибели украинских граждан в войне в Донбассе.

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«Суть и цель этой акции в том, чтобы напомнить Кремлю, что они являются виновниками смерти почти 15 тысяч украинцев», — объяснил один из организаторов акции Артем Бронжуков. На место событий прибыли журналисты, по периметру здания дипломатического представительства России дежурят полицейские. Отмечается, что участников акции пока мало.

Ранее командование ВСУ назвало число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса с начала 2014 года. По данным военных, за прошедшие семь лет в вооруженном конфликте погибли 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 получили ранения. При этом в статистику не попали случаи, когда военнослужащие подрывались на минах и других взрывных устройствах.

С 23 августа на Украине будут проходить мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости страны. В частности, 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа», на который прибудут представители 44 стран. Целью платформы является информирование международного сообщества об «оккупационных» действия России в Крыму, а также консолидация сил для усиления давления на Кремль. 24 августа отмечается День независимости.