В Раде завили о стремлении Зеленского вернуть Крым ради квартиры

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского по проведению саммита «Крымская платформа» связана с квартирой главы государства, которая расположена полуострове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Зло берет, квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьей нормально не может», — отметил политик.

По его мнению, лидеры зарубежных стран поняли мотивацию украинского лидера, поэтому либо не отправились на «сборище».

«А квартира у Зеленского и правда удачная, и в хорошем месте, срок президентства скоро закончится, а квартира в Крыму останется, нужно только еще чуть-чуть потерпеть и голову людям немного еще подурить», — написал Кива.

Супруга Владимира Зеленского Елена купила квартиру в ялтинском поселке Ливадия на Южном берегу Крыма в 2013 году, до вхождения полуострова в состав России. Недвижимость была задекларирована Зеленским в ходе его предвыборной кампании.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.