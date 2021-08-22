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Глава Крыма похвалил Зеленского за регулярную оплату квартиры в Крыму

Сергей Аксенов поблагодарил президента Украины за ежемесячную оплату квартиры в Крыму
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Фото: РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов счел президента Украины Владимира Зеленского ответственным плательщиком за свою квартиру на полуострове. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Зеленский дисциплинированный, молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — сказал он.

Супруга Владимира Зеленского Елена купила квартиру в ялтинском поселке Ливадия на Южном берегу Крыма в 2013 году, до вхождения полуострова в состав России. Недвижимость была задекларирована Зеленским в ходе его предвыборной кампании.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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