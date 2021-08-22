Вице-премьер раскрыл условие для развития Крыма «на другом уровне»

Вице-премьер Марат Хуснуллин раскрыл условие для того, чтобы развитие Крыма вышло на «совершенно другой уровень». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

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По его словам, в регионе необходимо создать условия для бизнеса. Вице-премьер отметил, что для нового этапа его развития необходимо привлечь около триллиона рублей частных инвестиций в Крым.

Хуснуллин подчеркнул, что власти создают все условия для привлечения инвестиций в регион. «У меня никакого сомнения нет, что Крым – это жемчужина не только нашей страны, но и мира», — рассказал вице-премьер. Он добавил, инфраструктура полуострова очень богатая и разнообразная.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов счел президента Украины Владимира Зеленского ответственным плательщиком за свою квартиру на полуострове. «Зеленский дисциплинированный, молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — сказал он.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

