Россия
 
Последние новости
Владимир Путин посетил Нижний Новгород в день 800-летнего юбилея города
Пищевой технолог рассказал о самом опасном сочетании продуктов
Глава ДНР посоветовал Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Переехавший в Россию иностранец рассказал об удивившем его поведении россиян
Глава Крыма похвалил Зеленского за регулярную оплату квартиры в Крыму
«Союз» с третьей попытки запустили с Байконура
Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая
Путину напомнили о мегапроекте высокоскоростной магистрали в Нижний Новгород
Глава центра Гамалеи назвал условие для создания вакцины от гриппа и COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Вице-премьер раскрыл условие для развития Крыма «на другом уровне»

Вице-премьер Хуснуллин: одна из задач для развития Крыма — привлечение триллиона рублей
Перейти в «Мою Ленту»
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вице-премьер Марат Хуснуллин раскрыл условие для того, чтобы развитие Крыма вышло на «совершенно другой уровень». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, в регионе необходимо создать условия для бизнеса. Вице-премьер отметил, что для нового этапа его развития необходимо привлечь около триллиона рублей частных инвестиций в Крым.

Хуснуллин подчеркнул, что власти создают все условия для привлечения инвестиций в регион. «У меня никакого сомнения нет, что Крым – это жемчужина не только нашей страны, но и мира», — рассказал вице-премьер. Он добавил, инфраструктура полуострова очень богатая и разнообразная.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов счел президента Украины Владимира Зеленского ответственным плательщиком за свою квартиру на полуострове. «Зеленский дисциплинированный, молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — сказал он.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ДНР посоветовал Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Глава Крыма похвалил Зеленского за регулярную оплату квартиры в Крыму
Глава Крыма заявил об отсутствии здравого смысла в «Крымской платформе»