Зеленский рассказал о сдававших Крым в аренду России украинских президентах

Зеленский заявил, что его предшественники с 1991 по 2014 год сдавали Крым России в аренду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предшественники на посту главы государства с 1991 по 2014 год сдавали России Крым в аренду. Он рассказал об этом в интервью телеканалу «Украина».

Во время интервью украинский лидер периодически переходил на русский язык.

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«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам, их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтоб это вернуть», — сказал он.

Зеленский добавил, что в этот же период там не было украинского телевидения и выступали только российские звезды. «Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей», — подытожил украинский лидер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зеленского ответственным плательщиком за квартиру на полуострове. По его словам, президент платит по шесть тысяч рублей в месяц. Речь идет о квартире, которую супруга Зеленского Елена купила в ялтинском поселке Ливадия в 2013 году. Недвижимость была задекларирована Зеленским в ходе предвыборной кампании.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.