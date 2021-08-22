Зеленский пообещал вернуть мощь украинскому флоту

Владимир Зеленский пообещал сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть флоту страны мощь, которая была у него 30 лет назад. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА Новости.

«Что касается строительства нашего украинского Черноморского флота. Нам это надо, чтобы разблокировать черноморский и азовский регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны, сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина обращалась за помощью к Великобритании и США. Зеленский намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джозефом Байденом 31 августа.

Ранее Зеленский анонсировал большую программу развития военно-морского флота Украины, согласно которой к 2035 году будет полностью обновлен и модернизирован состав ВМФ.