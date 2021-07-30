Названо число погибших под украинскими обстрелами жителей ДНР за время перемирия

Жертвами обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) со времени вступления в силу бессрочного перемирия стали 73 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР Марью Морозову.

Речь идет о заключенном 27 июля 2020 года между представителями Украины, России и ОБСЕ соглашении о мерах по усилению режима прекращения огня. Данная попытка соблюсти договоренности стала 21-й по счету с начала конфликта.

По словам омбудсмена, за этот период под обстрелами украинской армии погибли 68 военнослужащих и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Число получивших ранения ополченцев составило 84, гражданских лиц — 15.

Ранее командование ВСУ назвало число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса с начала 2014 года. По данным военных, за прошедшие семь лет в вооруженном конфликте погибли 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 получили ранения. При этом в статистику не попали случаи, когда военнослужащие подрывались на минах и других взрывных устройствах.