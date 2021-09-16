Украинские политики подрались из-за слов о «курорте для мальчиков» в Донбассе

Лидер украинской партии «Национальный корпус» (запрещена в России) Андрей Билецкий и советник главы офиса президента республики Алексей Арестович подрались после прямого эфира на телеканале «Украина 24» на почве взаимных оскорблений. Сообщение о произошедшей между политиками ситуации появилось в Telegram-канале издания «Инсайдер UA».

Конфликт разгорелся еще в студии телеканала, когда Арестовичу напомнили о его словах по поводу зоны антитеррористической операции в Донбассе (АТО, ныне зона Операции объединенных сил, ООС — прим. «Ленты.ру»). В 2017 году советник называл ее «курортом для мальчиков» и «пионерским лагерем для отдыха настоящих казаков». «Мы все понимаем, что ваша работа. Вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун», — сказал Билецкий.

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В ответ на это чиновник заявил о связях националиста и его погибших соратников с криминалом, а также назвал оппонента «чертом» и убийцей. «Давай я тебе напомню о смерти Ярослава Бабича (юрист националистического батальона «Азов», организация запрещена в России), припомню тебе твоего Боцмана (неонациста Сергея Коротких), когда он встречался с (журналистом Павлом) Шереметом, накануне подрыва машины, и кто минировал машину, возможно», — заявил Арестович.

Как отмечает издание, после эфира Билецкий не смог совладать с чувствами, «дал леща» своему оппоненту в гримерке и предложил решить вопрос «по-мужски». «Арестович спешно убежал из студии через черный ход», — рассказали журналисты.

Ранее Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заявил, что у России необходимо отобрать бренд «русских», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия, по его словам, лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие.