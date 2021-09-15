Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил свои слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе, которые он сказал несколько лет назад в одном из интервью. Об этом он написал в своем Facebook.

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Интервью, о котором идет речь, Арестович дал в 2017 году украинскому изданию «Апостроф». Тогда он комментировал операцию Киева в Донбассе как военный эксперт и не занимал никаких постов. По его словам, беседа была посвящена «информационной войне против Украины».

«Журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо"», — пояснил он. Арестович подчеркнул, что на тот момент он не был официальным лицом. «На правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально», — отметил политик.

Советник Зеленского признался, что в настоящее время высказался бы на этот счет по-другому, «намного более строго». «Тогда же, я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать», — пояснил он. По его мнению, на подобные попытки нужно отвечать весело, чтобы «выиграть в информационной войне».

Ранее Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заявил, что у России необходимо отобрать бренд «русских», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия, по его словам, лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие.