На Украине назвали маразмом предложение перейти на латиницу

В ОПЗЖ назвали маразмом и бредом предложение секретаря СНБО отказаться от кириллицы

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала маразмом предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова отказаться от кириллицы и перейти на латиницу. Заявление опубликовано на сайте политсилы.

«Очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику в Украине», — утверждают в ОПЗЖ.

В партии считают, что переход на латиницу уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры, прежде всего наследие классиков украинской литературы: Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, Михаила Коцюбинского.

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«Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа», — отметили в ОПЗЖ.

Как полагают в партии, власть просто хочет «любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой».

«Лучше Михаила Булгакова о людях, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости", не скажешь. Причем подобные маразматические инициативы украинская власть генерирует регулярно», — отметили в ОПЗЖ.

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