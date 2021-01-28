Названы сроки перехода Казахстана на латиницу

Национальная комиссия Казахстана по переводу алфавита на латинскую графику назвала новые сроки завершения в стране литературной реформы, сообщили в пресс-службе правительства страны.

О трансформации казахского алфавита, который в современном варианте составлен на кириллице, было впервые объявлено в 2017 году. Тогда руководство республики планировало завершить реформу к 2025 году. Теперь этот срок решили сдвинуть на 2031 год для удобства граждан, подчеркнули в пресс-службе.

Также эксперты решили, что новый казахский алфавит будет включать в себя 28 букв, а не 31, как было ранее. Такое решение было обусловлено принципом «один слог — одна буква». «Специфические звуки казахского языка обозначены диакритическими символами умляут, макрон, седиль, бревис, которые часто используются в международной практике», — говорится в сообщении.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил за переход на латиницу в декабре 2012-го. «Это послужит не только развитию казахского языка, но и превратит его в язык современной информации», — говорил он. Позже казахский лидер заявил, что новая азбука позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром и поможет детям быстрее учить английский язык.