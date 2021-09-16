Украина сообщила о ранении главы военно-гражданской администрации в Донбассе

Глава украинской военно-гражданской администрации города Счастье Александр Дунец был ранен во время минометного обстрела со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

По данным командования, обстрел начался ранним утром в четверг, 16 сентября. Чиновник получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован и сейчас находится под присмотром врачей. «От разрыва мин калибра 120 мм была повреждена крыша дома, стены, окна и гражданские автомобили», — отметили в штабе.

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В свою очередь Народная милиция ЛНР сообщила о размещении украинскими военными восьми танков Т-64 в поселке Спорное, расположенном вблизи линии разграничения. Предположительно, техника входит в состав 24-й механизированной бригады ВСУ. В связи с этим Луганск обвинил Киев в нарушении мер по обеспечению режима прекращения огня и эскалации обстановки в регионе.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об обострении ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев не намерен молчать в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня, и указал на несколько случаев обстрела позиций ВСУ в районе Авдеевки.

Позже стало известно, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными мирных поселений 11 сентября. Тогда в результате атаки получили ранения двое мирных жителей — 65-летний мужчина и 59-летняя женщина.