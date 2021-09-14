В России возбудили дело из-за обстрела мирного населения в Донбассе

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными мирного населения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 11 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили прицельный минометный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске. В результате атаки двое мирных жителей — 65-летний мужчина и 59-летняя женщина — получили ранения.

В ведомстве предположили, что украинские военные целенаправленно вели обстрел с целью убийства или причинения тяжкого вреда здоровью гражданским лицам. Таким образом они нарушили ряд международных договоров, в частности Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором») российского Уголовного кодекса.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об обострении ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев не намерен молчать в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня, и указал на несколько случаев обстрела позиций ВСУ в районе Авдеевки.