Украинский военный получил смертельное ранение в Донбассе

За прошедшие сутки ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 13 раз нарушили режим тишины в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По данным Киева, обстрелы велись вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Золотое-4, Катериновка и других. Отмечается, что ополченцы применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские системы и другие вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. В ходе боев один военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил смертельное ранение.

При этом Донецкое агенство новостей со ссылкой на Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинские военные открыли огонь в направлении села Васильевка возле Ясиноватой, где находится насосная станция Южнодонбасского водовода, питающего жилые районы по обе стороны от линии соприкосновения. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции ООС погиб еще один украинский военный. Штаб передавал, что за прошедшие сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. Между тем власти ДНР сообщили, что украинские войска утром 13 сентября обстреляли из минометов село Васильевка в пригороде Ясиноватой.