Украина сообщила о ранении шестерых своих военнослужащих в Донбассе

Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались ранены в результате обстрела своих позиций со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

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Обстрел начался вечером 8 сентября в районе поселка Кряковка. Командование признало, что ответный огонь военнослужащие вели из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Раненных солдат экстренно госпитализировали в один из госпиталей в Харькове. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

При этом, как сообщили представители Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), перестрелка началась после того, как украинские военные обстреляли из минометов и 122-милиметровой артиллерии села Сокольники и Смелое вблизи линии соприкосновения. По данным Луганского агентства новостей, по этим населенным пунктам было выпущено как минимум 13 снарядов. Сведений о погибших и пострадавших в результате этого обстрела не поступало.

Ранее представители ЛНР в СЦКК сообщили о десятикратном увеличении числа обстрелов своих позиций со стороны ВСУ в течение июля 2021 года. Специалисты зафиксировали 82 таких эпизода, в том числе с применением запрещенных в регионе вооружений — крупнокалиберных минометов и противотанковых управляемых ракет.