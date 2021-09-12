Появилось видео с места взрыва на нефтебазе в Донецке

Представители ДНР опубликовали видео с места взрыва на нефтебазе в Донецке

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опубликовали видео с места взрыва на нефтебазе в Донецке. Кадры появились в YouTube-канале ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что два взрыва прогремели в Кировском районе Донецка в районе действующей нефтебазы. «В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что данные диверсионные действия произошли в результате атаки с использованием двух БПЛА ВФУ, о чем свидетельствуют найденные на месте взрывов фрагменты беспилотных устройств: двигатель и обгоревшие части фюзеляжа, крылья», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, представительства ДНР в СЦКК. Проводятся оперативные действия, жертв среди населения нет.

Как сообщает ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин назвал взрыв террористическим актом. «Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ)», — заявил он.