В ЛНР угрозы Украины силой взять Донбасс назвали «абсолютным бредом»

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны силой взять Донбасс, но не делают этого из-за последующей ответственности за погибших, являются абсолютным бредом. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, передает News.ru.
По его словам, такие угрозы с украинской стороны служат провокацией для радикально настроенных кругов, и к ним не стоит относиться серьезно. «В данном случае это не более чем глупый пафос со стороны Данилова, который сам по себе ветеринар по образованию и достаточно серьезный лузер. Во всей жизни у него только серьезные пролеты», — сказал Мирошник.
Политик отметил, что, если бы ВСУ были настолько мощными, то это уже давно было бы продемонстрировано на практике. Однако, отметил он, сейчас это лишь очередное ток-шоу украинских политиков. «Я прямо-таки вижу пухленького Данилова, который на белом верблюде впереди украинской армии штурмует позиции Народной милиции ДНР и ЛНР», — пошутил Мирошник.
Ранее сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков предложил Данилову направить украинскую армию в Афганистан вместо ЛНР и ДНР. По его словам, отправка ВСУ в Афганистан покажет «небывалую мощь» армии и подтвердит готовность Киева стать частью НАТО.