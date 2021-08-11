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Россия обеспокоилась деградацией ситуации на востоке Украины

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Фото: Pixabay
В МИД России обеспокоились деградацией ситуации на востоке Украины из-за роста обстрелов

В МИД России обеспокоились деградацией ситуации на востоке Украины, поскольку с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, более десяти жителей региона стали жертвами обстрелов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в МИД, на Украине делают попытки создать видимость широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают количество стран-участниц военных учений.

Ведомство призвало обратить внимание на то, что в завершившихся 10 июля учений Sea Breeze фактически приняли участие не 32 страны, а значительно меньше. «Многие страны направляли на них лишь своих военных атташе в качестве наблюдателей либо вовсе участвовали по видеосвязи», — говорится в сообщении ведомства.

МИД считает, что такой информационный фон способствует укреплению в сознании украинских военных представления о якобы войне с Россией и «надежной поддержке этой линии со стороны Запада». «Будем с нетерпением ждать оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских политиков, а также международных организаций», — отмечается в тексте сообщения.

Ранее в августе представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил, что украинское правительство одобрило законопроект, который предполагает отказ Киева от Минских соглашений. По его словам, 4 августа был одобрен законопроект «Об основах государственной политики переходного периода».

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