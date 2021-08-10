В России обвинили украинскую разведку в разрыве государств изнутри

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил переключение украинской разведки на Россию и Белоруссию. По его словам, имеют место целенаправленные действия страны и ее западных кураторов по дестабилизации внутриполитической обстановки и разрыву государств изнутри. На это же указывают действия Запада и украинских спецслужб в ходе прошлогодних протестов в Белоруссии.

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов ранее рассказал о полном переключении украинской военной разведки (ГУР МО Украины) на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

«После 2014 года фокус полностью сместился», — пояснил эксперт. Как ему стало известно, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам, обвинив действующий состав спецслужб в работе против России и непризнанных республик Донбасса.

«США отчитались о подготовке порядка девяти тысяч диверсионных кадров на Украине»

По словам Леонкова, ситуация начала меняться еще в 2014 году, когда произошло переформатирование дружественной позиции Украины к России и странам бывшего СССР на более радикальную. Эксперт считает, что причиной тому несамостоятельность правительства соседнего государства, его управление западными странами-кураторами, организовавшими Евромайдан.

«В частности, речь идет, конечно, о США. С их помощью на территории Украины созданы пропагандистские центры, вещающие на Белоруссию, Россию, Донбасс, Крым. Они ведут подрывную деятельность, в том числе через социальные сети. На территории нашей страны, например, буквально недавно была замечена и пресечена деятельность по созданию антигосударственных сообществ, имевших несколько ячеек и готовивших антиправительственные планы. Руководство этими ячейками велось с территории Украины», — рассказал Леонков.

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По мнению эксперта, Украина стала своеобразным плацдармом, на котором Запад ведет гибридную войну против России и ее союзников. Первая задача в этом наступательном движении — оборвать все дружественные связи нашей страны и создать такую внутриполитическую обстановку, что государство разорвется изнутри.

«По сути, это повторение холодной войны, — считает Леонков. — На территории Украины сосредоточены технические и другие мощности, идет целенаправленная подготовка диверсионных разведывательных групп — США уже отчитались, что они подготовили порядка девяти тысяч кадров, способных вести любую диверсионную деятельность. Так что произошедшее перераспределение интересов неслучайно — в планах Америки Украина занимает ключевую роль по дестабилизации обстановки в России и Белоруссии».

Леонков вспомнил прошлогодние протесты в Белоруссии, прошедшие после президентских выборов. По его словам, участие в координации и организации протестных акций принимали как раз украинские спецслужбы.

«КГБ Белоруссии даже отловило несколько снайперских групп, планировавших создать "белорусскую небесную сотню". К счастью, их действиям вовремя помешали, — заметил эксперт. — Если говорить о дальнейших диверсионных планах Украины, то давление на нашу страну будет только усиливаться. Идет активная вербовка, наша служба безопасности периодически накрывает таких агентов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место другим указом президента был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Национальный институт стратегических исследований Украины.