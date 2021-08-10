Стало известно о полном переключении украинской разведки на Россию

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов рассказал о полном переключении украинской военной разведки (ГУР МОУ) на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Его слова передает РИА Новости.

«После 2014 года фокус полностью сместился», — пояснил эксперт. Как ему стало известно, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам. «Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — добавил он.

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По информации Пухова, в начале 2000-х годов украинская разведка всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. Поэтому все военное строительство страны проводилось именно с учетом этого фактора. При этом украинские власти полагают, что российские спецслужбы «проникли в ряды военной разведки Украины в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)».

Специалист также напомнил о таких документах, как Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины, принятые в 2015-2016 годах. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности страны.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место другим указом президента был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Национальный институт стратегических исследований Украины.

