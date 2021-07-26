В офисе генпрокурора Украины рассказали о «сложных условиях работы»

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил об уходе с должности. Об этом сообщает юридическая компания «Миллер» на своей странице в Facebook.

В компании обвинили руководство офиса генпрокурора в создании «сложных условий работы» для Мамедова, который является ее клиентом. Там подчеркнули, что ведомство систематически осуществляло на него давление и блокировало выполнение им своих обязанностей.

«В конце июня — начале июля его лишили управления департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, и департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа), сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств», — отметили в компании.

В юридической фирме считают, что давление на Мамедова оказывалось из-за отсутствия законных оснований для его увольнения. По мнению юристов, для этого против него развернули «дискредитационную информационную кампанию».

«Оставаться в должности без возможности выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке», — заключили в фирме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении двух высокопоставленных офицеров Службы безопасности Украины. Своих постов лишились первый заместитель главы ведомства генерал Руслан Баранецкий, а также начальник Управления внутренней безопасности СБУ генерал Андрей Наумов.

До этого Зеленский уволил бывшего главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. Его место занял бывший директор Национального института стратегических исследований республики Александр Литвиненко.