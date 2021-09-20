На Украине задержали бывшего сотрудника МВД по делу об убийствах на Евромайдане

На Украине задержали причастного к убийствам митингующих на Евромайдане экс-чиновника

В Херсонской области Украины силовики задержали бывшего сотрудника Главного управления Министерства внутренних дел Украины (ГУ МВД) в Киеве, подозреваемого в убийствах и причинении вреда протестующим на Евромайдане в 2014 году. Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, задержанный скрывался от следствия с начала сентября, когда ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно версии обвинения, бывший чиновник, «выполняя преступный приказ руководства ГУ МВД, совершил террористический акт и убийство митингующих».

В результате превышения сотрудником МВД служебных полномочий погибли три человека, тяжелые ранения получили 14 человек, повреждения средней тяжести — 59 участников протестов. Задержанному предъявили обвинения по десятку статей Уголовного кодекса (УК) страны.

В феврале Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд первый обвинительный акт по «делу Майдана» по результатам специального досудебного расследования. Как заявили в ГБР, предъявлено обвинение двум гражданским лицам, объявленным в международный розыск. Они разыскиваются за похищение и пытки участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, убийство Вербицкого, а также за незаконное воспрепятствование проведению собраний и демонстраций.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в Киеве и в других городах, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

