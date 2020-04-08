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Следователь получил обвинение по делам Майдана

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Фото: Константин Гришин / Reuters

Действующий сотрудник правоохранительных органов Украины получил обвинение по делам о преследовании протестующих во время массовых протестов на Майдане зимой 2013-2014 годов. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Ему предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса. Имя подозреваемого не называется.

В ходе расследования было установлено, что, работая следователем, подозреваемый незаконно задерживал и предъявлял обвинения участникам акций протестов, прибегая к служебному подлогу. Кроме того, в сообщении говорится, что благодаря этому подлогу подозреваемый смог добиться заключения под стражу заведомо невиновного лица.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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