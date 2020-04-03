ООН порекомендовала Украине отменить амнистию для активистов Майдана

Мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии участников событий на Евромайдане зимой 2013-2014 годов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Ведомство, ссылаясь на отчет миссии, говорит, что правоохранительные органы Украины не смогли расследовать убийства 43 человек.

Причину этого видят в недоукомплектованности судов и недостаточном финансировании учреждений судебных экспертиз, а также в сохранении на должностях некоторых чиновников МВД, которые могут быть причастны к преступлениям против протестующих. Эксперты ООН рекомендуют Киеву обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех убийств, совершенных во время протестов.

В ГБР заявили, что не могут игнорировать рекомендации такого уровня и учтут их в дальнейшей работе.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!