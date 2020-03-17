На Украине назначили генпрокурора

Верховная Рада утвердила на экстренном внеочередном заседании кандидатуру нового генерального прокурора Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Пост займет нынешняя исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова. За ее назначение проголосовали 269 депутатов.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.

Выступая перед нардепами, Венедиктова пообещала не продавать должности. Она заявила, что поддерживает отмену амнистии участникам «Евромайдана». «Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено», — сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о перспективе бывшего президента Петра Порошенко оказаться в суде.

6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку. За день до этого Рада одобрила увольнение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки. «За» проголосовали 263 депутата. Выражение вотума недоверия Рябошапке связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении Порошенко.

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