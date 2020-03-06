Назначен исполняющий обязанности генпрокурора Украины

Временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источник.
Накануне Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки. «За» проголосовали 263 депутата.
Отставку Рябошапки связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Среди вероятных кандидатов на пост генпрокурора называли народного депутата от правящей партии «Слуга народа» Сергея Ионушаса.
4 марта Верховная Рада утвердила новое правительство Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В сентябре 2019 года Виктор Чумак был назначен заместителем генерального прокурора — главным военным прокурором Украины.