Назначен исполняющий обязанности генпрокурора Украины

Временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источник.

Накануне Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки. «За» проголосовали 263 депутата.

Материалы по теме На Украине сменилось правительство Зеленский уволил министров из-за скандала с прослушкой и миллиардных долгов перед шахтерами

Отставку Рябошапки связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Среди вероятных кандидатов на пост генпрокурора называли народного депутата от правящей партии «Слуга народа» Сергея Ионушаса.

4 марта Верховная Рада утвердила новое правительство Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В сентябре 2019 года Виктор Чумак был назначен заместителем генерального прокурора — главным военным прокурором Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!