На Украине завершили расследование дела двух «беркутовцев» о разгоне Майдана

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела в отношении двух бывших «беркутовцев», которые участвовали в разгоне студентов на майдане Незалежности (площади Независимости) 30 ноября 2013 года. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает УНИАН.

Двум бывшим милиционерам полка милиции особого назначения «Беркут» вменяется незаконное препятствование проведению митинга, превышение полномочий, которое сопровождалось насилием, а также служебный подлог.

В апреле этого года у бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол провели обыск по делу о поджоге в 2014 году во время событий на Майдане офиса «Партии регионов».

Массовые акции протеста на майдане Незалежности в Киеве, а также в других города Украины в конце 2013-го — начале 2014 года привели к свержению и бегству из страны президента Виктора Януковича. Во время столкновений протестующих с силовиками погибли около 100 человек.

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